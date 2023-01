El tema de Coldplay en el que Gwyneth Paltrow canta está inspirado en su ruptura matrimonial

La actriz Gwyneth Paltrow colabora en el nuevo tema 'Everglow' de Coldplay, la banda de su exmarido Chris Martin. El músico británico quiso que su mujer cantara lo que ella misma le había planteado a él durante su ruptura matrimonial: "¿Por qué las cosas se mueven? ¿Por qué los coches no van más despacio?".

"A ella se le ocurrió la idea así que le pregunté: '¿Hay alguna posibilidad de que quieras cantar ese verso al ser tu idea?'. Como cualquier persona, ella respondió: '¡No puedo hacer eso! No soy profesional...'. 'Everglow' surgió de la idea de que cuando algo duro te pasa a ti es raro ver cómo el mundo continúa su curso como si nada. Me gusta la idea de que al final a la mayoría de las cosas le puedes sacar algo bueno", cuenta Chris a la revista Q.

En su nuevo álbum 'A Head Full of Dreams', el cantante refleja su gusto personal por distintos tipos de música, incluyendo colaboraciones de artistas invitados como Noel Gallagher o Beyoncé.

"Me encanta Oasis y también Beyoncé. Mi cuerpo siente el mismo placer. Si te gustan distintos tipos de música, está bien decirlo", añade.

Además de estar ilusionado con su nuevo disco, Chris se siente feliz como nunca antes por formar parte de Coldplay.

"Me siento tan bendecido, estoy en un grupo que realmente me gusta. Nunca he podido decir esto antes", afirma en la publicación.