El sexo de las ranas impide dormir a Ariana Grande

Ser una estrella del pop cuya música va especialmente dirigida a los menores de edad no implica que no se pueda hablar de sexo en Twitter, sobre todo si en este caso viene protagonizado por animales. Eso es lo que ha debido pensar la extrovertida Ariana Grande estos días tras quejarse amargamente ante sus seguidores de la red social de que sufre insomnio por culpa de una pareja de ranas enamoradas, dos pequeños seres que se dejan llevar por su incontrolable pasión nocturna con unos niveles de ruido que no dejan a la artista conciliar el sueño.

"Ya están otra vez esas ranas apareándose y gritando debajo de mi ventana. Dejadlo ya por favor. Muchas gracias", escribió la cantante en el primero de una cadena de mensajes que daban buena cuenta del hartazgo que sentía, antes de comentar a sus fans una posible solución para terminar con la pesadilla en la que estaba sumida por culpa del amor anfibio.

"Acabo de comprar una aplicación de sonidos del océano para no escuchar el insufrible sexo de las ranas que están debajo de mi ventana. Buenas noches a todos", tuiteó la cantante pocos minutos después.

Aunque son experiencias difícilmente comparables, lo cierto es que las noches en vela de Ariana Grande se unen a otra clase de infortunios que se han cebado con la angelical artista en los últimos tiempos, concretamente la inevitable comparación con sus rivales de la escena pop internacional. Tanto es así, que a la guapa vocalista no le ha gustado nada que algunos comentaristas hayan empezado a encontrar similitudes entre ella y la siempre provocadora Miley Cyrus debido a su condición de exestrellas televisivas.

"Es horrible que haya tantas comparaciones entre las chicas de esta industria. No vivo pensando: 'Si Miley Cyrus está haciendo esto, yo debería hacerlo también'. Todas intentamos hacer lo que creemos que es mejor para nuestras carreras y tener éxito con nuestras decisiones personales", aseguraba al periódico Daily Star.