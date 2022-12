El segundo bebé de Kim Kardashian y Kanye West será niño

La estrella televisiva Kim Kardashian ha confirmado a través de sus queridas redes sociales que el hijo que está esperando junto a su marido Kanye West, padre de su hija North West, será un varón. Y lo ha hecho en un emotivo mensaje dedicado al rapero con motivo del día del padre, celebrado el 21 de abril en Estados Unidos.

"Eres un papá maravilloso para North y también serás el mejor papá del mundo para nuestro nuevo hijo", tuiteó.

Kim también ha querido agradecer de paso a Kanye el increíble papel que desempeña como padre de la pequeña North.

"Soy muy afortunada por estar casada con un hombre que está tan enamorado de su hija, ¡vuestro vínculo es irremplazable! Gracias por ser un padre maravilloso. Te queremos y te apreciamos muchísimo. Para nosotras es una bendición tenerte", añadió Kim.

El anuncio de que Kim y Kanye están esperando un niño llega poco después de que la propia protagonista del programa ' Keeping Up with the Kardashians' desmintiera los rumores en torno al sexo de su bebé asegurando que aún no había compartido esa información con nadie más que con su marido.

"En realidad no le hemos dicho a nadie el sexo del bebé. He oído que voy a tener un hijo, que voy a tener gemelos... Incluso he escuchado que no soy yo quien está gestando a mi propio bebé. He oído un montón de cosas y la mayor parte de esa información no es verdad", explicaba Kim en su perfil de Twitter.