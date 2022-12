El restaurante 'femenino' de Eva Longoria echa el cierre

No han pasado ni dos años desde que la famosa Eva Longoria inaugurara por todo lo alto su flamante brasería SHe en uno de los centros comerciales más exclusivos de Las Vegas (Estados Unidos), pero parece que los exquisitos paladares de la capital de Nevada no han acogido con demasiado entusiasmo el concepto de establecimiento "femenino" que había concebido la actriz, hasta el punto de que el local ha confirmado que el domingo pasado cerró sus puertas para siempre

Ha sido la compañía matriz del restaurante, Morton's -la cadena hostelera que invirtió en el ambicioso proyecto de la artista- la que ha anunciado que los asiduos comensales de SHe tendrán que buscarse otro lugar en el que saciar su apetito tras una jornada de compras, pese a que no ha querido ofrecer más detalles sobre los motivos que explicarían el cese del negocio.

Sin embargo, las causas del sonado varapalo empresarial de la estrella televisiva podrían estar relacionadas con uno de los grandes problemas que afrontó el restaurante el pasado mes de marzo, cuando las autoridades sanitarias se vieron obligadas a suspender sus actividades temporalmente por asuntos relacionados con la temperatura de la carne y el poco preciso funcionamiento de sus termómetros. No obstante, el establecimiento volvió a estar a disposición de sus clientes a principios de abril con instalaciones renovadas y un certificado de calidad óptimo.

Es precisamente el hecho de que acabara resurgiendo de sus cenizas lo que añade misterio al repentino cierre del negocio de Eva Longoria, una artista que también posee otro famoso restaurante, llamado Beso, en el centro de Hollywood y que por el momento prefiere mantenerse al margen de la polémica presumiendo en las redes sociales de los constantes viajes que emprende alrededor del mundo por sus actividades filantrópicas.

"He vivido una de las noches más divertidas de mi vida en el Night Safari de Singapur [un original restaurante que recrea un viaje por la sabana africana] y ahora me estoy preparando para viajar a Shanghái. Me voy volando", escribía recientemente en su perfil de Twitter.