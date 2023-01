El reparto de 'Stranger things' defiende a Finn Wolfhard por no sacarse fotografías con los fans

El estreno de la segunda y esperadísima temporada de la serie ' Stranger Things ' ha sido acogido con un gran entusiasmo por parte de los fans, terminando de convertir a su elenco y en especial a los cinco niños protagonistas en estrellas por derecho propio, y como tal a varios de ellos ya les ha tocado probar los sinsabores de la fama.

Ahora le ha llegado el turno a Finn Wolfhard, encargado de dar vida al personaje de Mike, quien ha sido duramente criticado por cierto sector de la siempre peligrosa esfera virtual por no detenerse a saludar y sacarse fotografías -como está en su derecho de hacer, por otra parte- con varias personas que le esperaban a la puerta de su hotel de Nueva York cuando él regresaba de noche. Uno de los miembros adultos del reparto, Shannon Purser- quien dio vida a la desaparecida Barbara en la primera temporada-, ha querido salir en su defensa para recordar a todo el mundo que, por muy profesionales que parezcan, muchos de sus antiguos compañeros siguen siendo solo unos niños.

"De acuerdo, no. Ningún actor está obligado a pararse por nadie. Finn es un ser humano increíblemente amable, pero es humano, y también necesita tomarse descansos", afirmó tajante, unas declaraciones que contaron con el apoyo de otro de los artistas más jóvenes de la serie, Noah Schnapp, conocido por interpretar a Will, el hijo de Winona Ryder en la ficción.

"Muy cierto. Nosotros queremos realmente a los fans. Finn es el tipo más encantador que podríais conocer. Todos trabajamos muy duro, y en ocasiones necesitamos tomarnos un respiro. #Compasión".

Pero Finn no solo ha recibido el apoyo del equipo de 'Stranger things'. Otros actores como Sophie Turner, que han sufrido en primera persona las dificultades de lidiar con un estatus de celebridad antes de cumplir siquiera la mayoría de edad, han tratado de explicar lo abrumador que resulta, tanto para las estrellas infantiles como para sus padres, verse abordados por desconocidos que les doblan la edad.

"Maldita sea... ver a adultos esperando a los niños de 'Stranger things' a la puerta de hoteles, y después acosándoles cuando no se paran a charlar con ellos es muy raro. Primero, porque qué adulto en su sano juicio espera a un niño fuera de su hotel y, después, se siente ofendido cuando este no se detiene. Dadles el espacio que necesitan para crecer sin sentir que están en deuda con todo y con todos por vivir sus sueños. Ah, y tratad de imaginaos, como padres, encontraros con un adulto hecho y derecho apuntando una cámara a vuestro hijo/hija de 13 años mientras camináis por la calle. Haríais cualquier cosa por eliminar esa fotografía y alejar a vuestro hijo de esa situación lo antes posible. Da igual que el niño en cuestión sea actor y que accediera a que un equipo de rodaje capture todos sus movimientos cuando interpreta un personaje. Eso no implica que aceptara también que le sigan a todas partes y pongan una cámara justo en su cara. Me da igual, no 'forma parte del trabajo'. Y cómo os atrevéis a criticar a un niño por no posar con extraños para fotografías, o por no acercarse a hablar con ellos. ¿No es eso lo que les enseñamos precisamente a nuestro niños que no deben hacer?", reza el conjunto total de tuits compartidos por la actriz de 'Juego de tronos', que fue elegida para interpretar a Sansa Stark con apenas 14 años.

