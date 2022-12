El rapero Future acusa a su ex Ciara de usar a su hijo para publicitarse

El rapero Future está enfadado con su exprometida, la cantante Ciara, por dejar que su nueva pareja, el jugador de fútbol americano Russell Wilson, pasee a su hijo de 14 meses, también llamado Future.

"Claro que no querría que nadie llevara a mi hijo en carrito. Esa es la regla número uno. Si fuera un niño y el amigo de mi madre me paseara, me bajaría del carrito y le golpearía. En nuestra comunidad no hacemos eso. Ni siquiera dejas que un hombre se acerque a tu hijo. ¿Conoces a este tío solo de unos meses y le dejas acercarse a tu hijo? ¿Quién hace eso? Nadie hace eso", aseguró el rapero a la emisora estadounidense Power 105.1.

Future teme que este acercamiento del deportista al niño, y el exponerse ante las cámaras como una feliz pareja con bebé, sea fruto tan solo de un interés por figurar en los medios.

"No me gustan los trucos publicitarios. Dejad a mi hijo fuera de esa mier** publicitaria. Dejadlo fuera de vuestra relación porque no necesitamos vuestra relación para nada. Puedo encargarme yo solo de él, sin ninguna ayuda", concluyó.