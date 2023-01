El quirófano se quedó esperando a Miss Canadá

Finalmente la reinita decidió que solo se haría diseño de sonrisa, cuando ya estaban listos los cirujanos para hacerle la lipo, nariz, quitarle los gorditos de la espalda, brazos y demás retoques, ya que esta pasada 12 kilos, pues la reina decidió que no se iba a hacer nada porque peleó con el dueño de Miss Universo Canadá y todo lo que se tenía listo para su preparación quedó en veremos.

Miss Canada, llamada Siera Berchell, fue elegida el pasado mes de junio en el The bluma Appel Theatre- St. Lawerence Center for the Arts, en una competencia muy reñida con 64 bellas mujeres que también aspiraban a ganarse el cetro y la corona.