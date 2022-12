El quinto disco de One Direction se llamará 'Made In The A.M.' y se lanzará en noviembre

La banda británica ha anunciado este martes el nombre del muy esperado nuevo álbum, 'Made In The A.M.', que será lanzado en noviembre. Para celebrar el lanzamiento del disco, Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles y Niall Horan han presentado también un segundo sencillo como sorpresa para todos aquellos que preordenen el álbum o se lo descarguen a través de las tiendas virtuales.

La canción, de nombre 'Infinity', es un tema de guitarra pop escrito por John Ryan, Jamie Scott y Julian Bunetta, los mismos que firmaron el éxito 'Story of My Life'.

Publicidad

'Infinity' continuará mostrando el sonido más maduro del grupo y será un buen ejemplo de lo que se podrá esperar en el próximo disco.

'Made In The A.M.' -primer disco de One Direction desde que Zayn Malik dejara la banda- puede reservarse desde ya, aunque su lanzamiento mundial no será hasta el viernes 13 de noviembre.

El popular grupo se prepara actualmente para continuar su gira 'On The Road Again Tour' por Reino Unido e Irlanda.