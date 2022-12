El príncipe Enrique tiene un 'ejército' de admiradoras

Pese a los vaivenes sentimentales de Enrique de Inglaterra con Cressida Bonas -quien fuera su novia durante dos años y con quien concluyó su relación el pasado mes- está claro que no ha perdido un ápice de encanto entre las féminas, que se desviven por hacerle la vida más feliz en su trabajo en la sede de la armada británica, en Londres.

"Cuando Enrique entra en la oficina todo se paraliza y las chicas adoptan su mejor actitud. Algunas de ellas, y no son solo las más jóvenes, lo tratan como si fuera una gran estrella. Él no está siempre en la oficina debido a sus obligaciones con la Casa Real, pero básicamente cuando está el trabajo se paraliza", señaló una fuente al periódico Sunday People, quien añadió: "Todas las mujeres de mi personal se quedan embobadas cuando Enrique llega a la oficina, y soy permisivo porque no es un oficial común, pero tengo que pedirles que se concentren en su trabajo cuando él está en la oficina. Hacen cola para prepararle una taza de té o llevarle el almuerzo a su mesa. Esto puede resultar un poco embarazoso para el príncipe, pero él se muestra siempre amable. El ritmo de trabajo disminuye cuando él está en la oficina".

Pero pese a las numerosas atenciones especiales que debe "soportar", el nieto de la reina de Inglaterra se muestra cordial con sus compañeros de trabajo e intenta integrarse al máximo con ellos.

"Le gusta preparar té para todos e incluso en alguna ocasión ha traído pasteles", sentenció la fuente.