El primer mánager de Juanes: 'Era un personaje mal vestido y sin lavar'

Aunque ahora resulte difícil de imaginar, en los inicios de su carrera Juanes no era el roquero de penetrante mirada que ha conquistado a medio mundo con sus canciones, sino un joven tímido y con una imagen que dejaba bastante que desear, tal y como recuerda su primer mánager, Fernán Martínez.

"Me llamó la atención y le dije que me dejara su disco. Le vi una cantidad de piercings y tatuajes... Iba mal vestido, con una ropa horrible y como con el pelo sin lavar. Era un personaje", aseguró Fernán en el programa 'Mi Banda Sonora' de radio Caracol, donde explicó qué fue lo que le empujó a darle una oportunidad al intérprete: "Luego pensé: 'El mundo ha cambiado y los tatuajes ya no son de la cárcel. El tipo este que vino por la mañana, si uno lo baña y le quita todas esas porquerías, peinado y con una ropa buena a lo mejor funciona...'".

No es ningún secreto que la relación profesional de Juanes y el representante no acabó de la mejor manera posible, pese a lo cual Fernán reconoce sentirse orgulloso de que su antiguo pupilo lograra triunfar con su estilo personal en un momento en el que la escena del pop latino estaba dominada por artistas increíblemente atractivos como Enrique Iglesias y Shakira.

"Me siento orgulloso. Se hizo una gran carrera, un gran trabajo. Cuando veo todo ese camino: los números uno, las giras por Tokyo, Alemania y por todo el mundo... Giras intensas que nadie creía que podíamos hacer, ni siquiera él mismo", añadió.