El primer idioma de Shaila Dúrcal fue el inglés

Aunque el idioma que le ha ayudado a alcanzar el éxito en la industria musical es el castellano, la cantante Shaila Dúrcal aprendió a hablar antes inglés gracias a su educación en un colegio americano.

"Soy española, nacida en Madrid, pero estudié en un colegio americano y el inglés fue mi primera lengua, ¡por poquito tiempo! Luego ya alcancé el español y todo eso, pero el inglés siempre ha sido una parte muy importante de mí. Estudiando en un colegio americano, toda la cultura y la historia de Estados Unidos me la sé muy bien. Bueno, ya no me acuerdo... ¡pero para eso tenemos a Michelle Obama! Para preguntarle, ¿no?", explicó Shaila durante una entrevista en el programa 'XTRA!' del canal Non Stop People de Movistar TV.

Sin embargo, su pasión por la cultura norteamericana no compensa lo mucho que echa de menos la dieta mediterránea cuando se encuentra al otro lado del Atlántico.

"Lo que me llevaría para allí es la comida, el jamón. La comida es lo que más extraño. ¡El producto ibérico!", confesó entre risas.

Actualmente la hija de la famosa Rocío Dúrcal reside en Miami junto a su marido, Dorio Ferreira, y sus perros Gibson y Cheska, aunque ahora ha decidido trasladarse temporalmente a España por motivos de trabajo aprovechando que los recuerdos que su tierra natal le trae sobre su madre ya no le resultan tan dolorosos.

"Creo que echo de menos muchas cosas, sobre todo porque dejo muchos recuerdos y eso es lo que más me cuesta y por eso tal vez muchas veces no quería volver, para no revivir todo eso. Y me ha costado mi época de centrarme más allí [Latinoamérica], en el territorio de allí, y ahora venirme con una nueva frescura y un nuevo aire y poder compartirlo con mi gente. Eso es lo que más ilusión me hace".

Por: Bang Showbiz