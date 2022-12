El primer beso de Mila Kunis fue con Ashton Kutcher

Aunque en su momento no podía ni imaginarse que un día compartirían sus vidas, la actriz Mila Kunis tuvo la suerte de protagonizar hace años su primer beso en el set de rodaje de 'Aquellos maravillosos 70' junto a un jovencísimo Ashton Kutcher, su prometido a día de hoy y el padre de su primer hijo.

"Mi primer beso de verdad fue con Ashton como parte de la historia. Y la primera ocasión en que se celebró un baile de graduación dentro de la serie, mi cita terminó convirtiéndose en mi prometido mucho tiempo después. ¡Así que tengo la suerte de poder decir que fuimos juntos al baile!", aseguró la futura mamá a la revista W.

Publicidad

El romanticismo que rodea la historia con su antiguo compañero de reparto ha conseguido acabar incluso con el escepticismo de Mila hacia el matrimonio, un paso que nunca creyó que daría hasta que se dio cuenta de que había encontrado al hombre de sus sueños.

"Nunca me había interesado la idea de casarme. Desde que tengo 12 años he estado preparando a mis padres para que se hagan a la idea de que no habría ninguna boda por mi parte. Pero luego, todo cambió, encontré al amor de mi vida", confesó.

La feliz pareja dará la bienvenida el próximo mes de octubre a su primer retoño, una niña por la que Mila ha decidido tomarse un respiro en su carrera cinematográfica.

"No me interesa ser el tipo de persona que solo se preocupa por el trabajo. Para mí, la actuación siempre ha sido una afición que he tenido la suerte de convertir en mi profesión, pero no la razón por la que respiro y como", concluyó Mila.