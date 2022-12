El perro de los duques de Cambridge protagoniza un libro infantil

Como todo lo que rodea a los duques de Cambridge, el simpático perro de la pareja parece haber despertado un interés mayúsculo entre los ciudadanos de su país natal, hasta el punto de que el simpático Lupo ha inspirado una serie de libros infantiles, 'Las aventuras de Lupo, el perro real', basados en su apacible vida en los idílicos espacios verdes del palacio de Kensington.

La autora de la primera novela sobre la mascota real, Abigail King, tuvo la original idea para su relato 'El secreto del castillo de Windsor' durante uno de sus paseos diarios junto a su perrita Lily, con quien suele recorrer los jardines de Kensington situados en las inmediaciones de la residencia oficial de los duques.

"Había visto en los periódicos que el príncipe Guillermo y Catalina tenían un cocker spaniel negro llamado Lupo. A partir de entonces me empecé a preguntar cómo sería la vida de un can real, con todos esos palacios y parques a su disposición. Durante los meses siguientes, no pude quitarme la idea de la cabeza. Comencé a imaginar toda una trama de misterio, con pasadizos y túneles secretos, y portales a otros tiempos. Un remolino de personajes reales empezó a formarse en mi cabeza", explicó la escritora a la edición digital del diario Daily Mail.

Sin duda, la duquesa de Cambridge recibirá con entusiasmo la noticia de que su querido perro se ha convertido en el héroe de un cuento infantil, con el que bien podría entretener al pequeño príncipe Jorge durante sus estancias en el extranjero.

De hecho, durante la visita oficial a Australia y a Nueva Zelanda que protagonizó recientemente con su marido y su hijo, Catalina confesó que uno de los aspectos más duros de sus giras por el mundo era el de tener que separarse de su mascota, después de acordarse de Lupo al recibir un regalo para él a la puerta de la Galería Nacional de Canberra (Australia).

"Muchas gracias. Todo el mundo me da regalos para Jorge pero este es el primero que he recibido para Lupo. Nadie se imagina cómo echo de menos a mi perro. Se pondrá muy contento cuando vea su nuevo juguete", agradeció a la joven que le entregó el peluche canino, haciendo gala de la naturalidad que suele exhibir en público.