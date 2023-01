El perro de Brian Blessed se comió su premio a mejor actor

El actor Brian Blessed ganó el premio a mejor actor en el Festival de Cine de Tenerife por su papel de George Mallory en la película para televisión de 1991 'Galahad of Everest', pero cuando se lo llevó a casa, su perro confundió la forma del premio con un hueso y se apropió de él como si fuera su cena.

"El premio más extraño que he recibido fue a mejor actor en el Festival de cine de Tenerife por 'Galahad of Everest'. El premio era un hueso gigante en una roca. Recuerdo a Kevin Costner partirse de risa. Me lo traje a Londres y mi Jack Russell se lo comió", contó al periódico Metro.

Publicidad

Poco pareció importarle al actor británico de 79 años que su perro devorara el galardón, ya que recibir reconocimientos no es el objetivo final de su trabajo.

"Es estupendo ganar un premio pero suelo no pensar en ellos", añadió.

Miar también: Estos actores llevan consigo secretos que nadie sabía

Pero el logro con el que más realizado se siente Brian ha sido el de llegar al Polo Norte magnético, a pesar de que no se lo hayan reconocido con ningún premio.

Publicidad

"Nos llevó seis meses llegar allí desde Resolute, al norte de Canadá. [También estoy orgulloso] de haber escalado el Everest con 66 años y sin oxígeno".

El actor quedó tan fascinado con la expedición, que a sus 79 años quiere volver a intentarlo en 2016.

Publicidad

"Lo voy a hacer de nuevo el año que viene. Voy a volver a intentarlo sin oxígeno y a ver cómo sale. Me gusta la altitud".

Por: Bang Showbiz