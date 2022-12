El padre de Ricky Martin: 'Disfruto de mis nietos a diario'

Si de algo se siente orgulloso el padre de Ricky Martin, Enrique Martín, no es de que su hijo sea una estrella internacional, sino del increíble papel que está desempeñando a la hora de educar a sus nietos, los gemelos Valentino y Matteo (7), a quienes logra ver muy a menudo a pesar de la frenética agenda profesional del cantante.

"Me va excelentemente bien como abuelo. Estoy orgulloso de mis nietos y los disfruto prácticamente cada día. Pienso que es como una cadena: uno empieza de una forma y obviamente continúa esa misma tradición que viene de los padres de uno. Y ahí seguimos", reveló el padre de la estrella portorriqueña al programa 'Dando Candela' de la cadena Telemundo, reconociendo que su famoso hijo ha logrado superarle incluso a él mismo como padre: "Me ha ganado a mí porque es espectacular y excelente. Le admiro cada día más por el rol de padre que está haciendo. Me siento muy orgulloso de él y estoy muy contento".

La mejor noticia que podría darle ahora Ricky a su padre sería que ha vuelto a convertirse en abuelo, en esta ocasión de una niña, aunque el patriarca del clan Martin reconoce que aún no sabe cuándo se producirá la esperada ampliación de la familia.

"Eso es así, está buscando una nena. Algún día nos sorprenderá con eso. No sé decirte si llegará este año. No sé, la verdad. Pero el que viene ya sí", aseguró.