El padre de Paul Walker todavía no logra superar la muerte de su hijo

El padre del actor Paul Walker, también llamado Paul, no ha logrado superar todavía la muerte de su hijo a los 40 años en un fatal accidente de coche que acabó con su vida el 30 de noviembre del año pasado, cuando el vehículo en el que viajaba se incendió tras impactar contra un poste y un árbol en Los Ángeles.

"Dicen que el primer año es el peor, pero ahora lo echo incluso más de menos. Las cosas no han mejorado nada para mí", reveló el padre del intérprete durante una entrevista que concedió al programa 'Entertainment Tonight' de la cadena CBS.

El recuerdo de su hijo es tan diáfano que a veces todavía siente la presencia del actor en su vida diaria.

"No está conmigo pero puedo verle. Siempre me está mirando. Puedo ver su cara", añadió el padre del intérprete, quien ahora solo desea que su hijo sea recordado por su calidad humana: "Era un buen hombre, una persona auténtica".

La muerte de Paul dejó devastados a sus familiares y amigos, entre ellos Vin Diesel -su compañero de reparto en la franquicia de películas 'A todo gas'-, quien ha admitido recientemente que continúa luchando para superar la muerte de su amigo, sobre todo tras verse obligado a rodar la séptima cinta de la saga sin la presencia del actor.

"Ha sido uno de los momentos más oscuros de mi carrera. Crecimos juntos en el negocio, saltamos juntos a la fama, y los dos representamos esta gran franquicia. Era mi compañero... He estado actuando toda mi vida, pero hay algo que no te enseñan en la actuación, cómo llorar a alguien y pretender al mismo tiempo que está compartiendo una escena contigo", contaba el actor el pasado mes de agosto en el programa 'Live with Kelly and Michael'.