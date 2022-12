El padre de Madonna desaprobaba sus gestos sexuales en el escenario

La reina del pop, Madonna, lleva años luciendo su figura y paseando su sensualidad alrededor del mundo para deleite de sus admiradores, de todos menos de su padre, Toni Ciccone. El progenitor de la diva le dejó muy claro en su momento el desagrado que sentía ante su actitud provocativa y le llegó a pedir que redujera sus insinuaciones sexuales en público.

"Siempre solía decirle: 'Papá, soy una artista, tengo que expresarme, tú no lo entiendes...' La situación era como: '¿Tienes que simular que te masturbas? ¿De verdad tienes que hacerlo?' 'Sí papá, tengo que hacerlo'", señaló a la revista V Magazine.

Con el tiempo, su padre ha conseguido acostumbrarse a las explícitas maneras de la artista, que demostraron su efectividad al convertirse en el sello de identidad de una sólida carrera musical.

"Creo que al final ha entrado en razón, solo le ha costado treinta años", bromeó la cantante.

A pesar de tener 55 años la artista estadounidense sigue haciendo del alarde sexual su bandera y aparecerá junto a la cantante Katy Perry en la próxima portada de la revista V Magazine, en una imagen que tendrá una gran carga sexual. Por el momento ya han sido difundidas varias fotografías de las dos luciendo ajustadas prendas de cuero negro, en una de las cuales Madonna aparece posando a gatas.

La otra protagonista de la portada, Katy Perry, considera que su actitud provocativa no es tan escandalosa como la de otras jóvenes cantantes, como la ex estrella Disney Miley Cyrus, quien no tuvo problema en posar desnuda para su videoclip 'Wrecking ball'.

"No he llegado tan lejos, pero quizás después de tus consejos [dirigiéndose a Madonna] pueda alcanzar ese punto", señaló Katy durante una entrevista junto a la diva del pop en la publicación que las ha colocado en portada.