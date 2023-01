El padre de Burt Reynolds nunca le dijo al actor que le quería

La complicada relación que el actor Burt Reynolds (79) mantuvo siempre con su fallecido padre, Burton Milo Reynolds -que era jefe de policía-, le afectó durante toda su vida debido al poco apoyo emocional que el intérprete recibió de él.

"Él no podía decir 'te quiero'. Nunca lo hizo. Formaba parte de una generación de hombres que no abrazaban, ni besaban, ni decían 'te quiero'. Pero al final me dijo: 'Estoy orgulloso de ti', y eso fue suficiente, eso fue suficiente para mí. Un poco de amor hubiese estado bien, solo un poco, pero nunca recibí eso. Ahora mismo me pone triste pensar en ello, en cuando me lo dijo... Eso fue un 'te quiero' a su manera. Era un hombre muy, muy fuerte. Yo le idolatraba, mucha gente lo hacía, y era difícil para mí", contó Burt en el programa de televisión 'The Jonathan Ross Show'.

Antes de convertirse en actor, Burt era una promesa del fútbol americano, hasta que sufrió una lesión jugando en la universidad que frustró su sueño de entrar en la Liga Nacional de Fútbol Americano, un desafortunado accidente que sin embargo le ayudó a encontrar su otra pasión: la actuación.

"Pasamos una mala época cuando me hice daño jugando al fútbol y resultó obvio que no iba a poder dedicarme a ello como profesional. Un día estaba deambulando por la universidad desde donde estaba la pista de fútbol hasta donde estaba mi padre, que había venido al campus, ¡y resultó que él estaba en el teatro! Me subí al escenario y fue increíble, fue como la primera vez que pisé un campo de fútbol y pensé: 'Este es mi lugar, puedo hacerlo bien'. Me sentí así en el escenario. Creo que mi padre se rio cuando se lo conté y luego me dijo: 'Qué dulce'. No creo que pensara de verdad que fuera dulce, no fue un día fácil para él cuando le dije que iba a dedicarme al teatro. Le dije: 'Bueno, no pretendo simplemente actuar, pretendo lanzarme de lleno a ello y tener un gran éxito'. Entonces me dijo: 'Merece la pena intentarlo'. Y le respondí: 'Soy muy bueno, pero lo voy a hacer por ti'", recordó el intérprete.

La experiencia de Burt con su padre ha afectado a la relación que mantiene ahora con su hijo Quinton (27), con quien siempre se muestra muy cariñoso.

"A mi hijo le abrazo y le beso y le digo: 'Te quiero, te quiero, te quiero'. Cuando me ve acercarme, se cubre la cara, pero no puedo evitarlo. No quiero que viva lo que yo viví, quiero que sepa que su padre le quiere mucho".

