El padre de Beyoncé enseña a ser artista

Después de aprovechar el talento musical de su hija para convertirla en una estrella a nivel mundial, el padre de la cantante Beyoncé, Mathew Knowles, se adentrará ahora en el mundo docente impartiendo clases sobre cómo triunfar en el mundo del espectáculo dentro de un curso que él mismo ha puesto en marcha bajo el título 'La industria del entretenimiento: ¿cómo puedo entrar?'.

El peculiar programa académico se inaugurará el próximo mes de septiembre en el Houston Community College de Texas, con unas tasas de inscripción de 250 euros por participante. Además, todos aquellos estudiantes que así lo deseen podrán conocer y saludar al exitoso padre de Beyoncé, previo pago de un suplemento de 150 euros.

Publicidad

Esta nueva etapa en su trayectoria profesional se abre para Mathew Knowles tres años después de que su famosa hija le despidiera del cargo de representante que había desempeñado durante los últimos 20 años. La drástica decisión de Beyoncé se produjo después de que saliera a la luz la existencia de un hijo de Mathew desconocido hasta el momento, fruto de una relación extramatrimonial con la actriz canadiense Alexsandra Wright. El turbulento episodio familiar se zanjó con el divorcio del productor y Tina Knowles a finales de 2009 y el fin de su relación laboral con Beyoncé.

Además del éxito profesional que ha cosechado con la carrera en solitario de su hija, Mathew Knowles también ha trabajado para grandes nombres de la música como Kelly Rowland, LeToya Luckett o Destiny's Child, el antiguo trío de chicas liderado por Beyoncé.

Sin embargo, sus intentos por repetir el éxito logrado con el grupo que lanzó a su hija al estrellato musical no han llegado a buen puerto, teniendo en cuenta la corta y frustrada carrera de la banda femenina From Above, cuya andadura terminó en 2008.