El padre de Beyoncé dictará curso sobre cómo ser una superestrella

Mathew Knowles, padre de Beyoncé, será el encargado de impartir un seminario de un día de duración llamado 'The Entertainment Industry: How Do I Get In?' [La Industria del Entretenimiento: ¿Cómo Entrar A Formar Parte de Ella?] a todos los "aspirantes a cantantes, bailarines, compositores, escritores, productores, mánagers, publicistas y abogados interesados en la industria del espectáculo" que costará 199 dólares y se celebrará en el Hobby Center de Houston (Texas) el próximo 24 de octubre, según informa The Hollywood Reporter.

Esta no será la primera ocasión en la que Mathew comparte su sabiduría con jóvenes promesas sobre cómo alcanzar la fama internacional, ya que el año pasado impartió un curso de características similares y es además profesor de la clase The Recording Industry de la Universidad Texas Southern.

La filosofía educativa de Knowles no incluye libros de texto porque él es el único material escolar que necesitan sus alumnos.

"En todas las clases los estudiantes me preguntan por los libros de texto, y a mí me encanta. Siempre me río y les digo: 'No tendremos libros de texto porque yo soy el único libro que necesitáis", aseguraba el padre de Beyoncé a KPRC 2.

Por: Bang Showbiz