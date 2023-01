'El Padre Chucho' dejó plantado a sus feligreses en el Cauca

La gente se quedó esperándolo y él no apareció, por lo que tuvieron que cancelar los eventos que se iban a realizar el pasado 18 y 19 de agosto. Por supuesto, la gente estaba muy molesta porque nadie les dio una explicación del porqué no había llegado ‘El Padre Chucho’. Hablamos con el sacerdote y nos contó que su grupo religioso y él tenían vuelo el viernes a las 10 am, pero al mediodía la aerolínea decidió cambiarlos de avión, el cual despegó a las 3:30 p.m., con rumbo a Popayán. No pudieron aterrizar, sobrevolaron y los regresaron a Bogotá, a donde llegaron a las 6 p.m. y Avianca decidió finalmente cancelar el vuelo.

'El Padre Chucho' está muy molesto y ya tiene el caso con su abogado, con quien van a exponerlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ante la Aeronáutica Civil.