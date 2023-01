El nuevo novio de Rihanna ha estado casado anteriormente

El nuevo romance de Rihanna salió a la luz a finales del pasado mes de junio cuando fue fotografiada besándose apasionadamente con un atractivo hombre en la piscina de una villa privada de España.

Rihanna revolucionó un festival de su país con este despampanante look

Publicidad

La identidad de su acompañante no tardó en salir a la luz. Se trataba de Hassan Jameel, un millonario saudí cuya fortuna personal se estima en unos 1.500 millones de dólares, y eso sin contar con el vasto patrimonio de su familia, una de las más acaudaladas y poderosas del país.

Poco a poco se van conociendo más detalles de la vida de Hassan antes de convertirse en uno de los hombres más envidiados del mundo por su relación con la de Barbados, como por ejemplo que anteriormente ya ha estado casado, según ha descubierto ahora el periódico The Sun.

¿La foto de Rihanna tiene Photoshop? Este error de edición lo confirmaría

El empresario contrajo matrimonio con una experta en arte llamada Lina Lazaar en 2012 en una ceremonia celebrada en la Ópera de París, aunque su unión ya había llegado a su fin de mutuo acuerdo y de forma cordial cuando Rihanna apareció en su vida. Por su parte, su exmujer también ha rehecho su vida con una nueva pareja.

Publicidad

Hasta ahora la estrella de la música ha hecho lo imposible por mantener su nuevo noviazgo lo más alejado posible de los focos, tanto que ni siquiera quiso presentárselo oficialmente a su padre, Ronald Fenty, quien se enteró de la identidad del chico de su famosa hija gracias a los medios.

"Un amigo me envió una foto de los dos por Facebook, salían besándose en una piscina. Yo esperaba que estuviera con alguien de color, de un color más oscuro, pero en el fondo me da igual, solo quiero verla feliz. Veo que es un chico muy alto. Es verdad que me dijo hace un tiempo que tenía novio, pero nunca me lo enseñó. Tampoco me dijo que era millonario. No sé yo, cuando hay poco dinero es un problema, pero cuando hay mucho también. El dinero no da la felicidad", explicaba Ronald al mismo diario al enterarse de la noticia.

Publicidad

Para tranquilidad del padre de la artista, el millonario está colmando de atenciones a Rihanna, llegando incluso a fletar un jet privado para enviarle un oso de peluche como regalo al otro extremo del mundo.