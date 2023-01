El nuevo disco de Sam Smith estará lleno de canciones 'felices'

Tras conquistar la escena discográfica con sus dos primeros álbumes de estudio, en los que se sinceraba abiertamente sobre los efectos del desamor y la soledad en su vida cotidiana, el cantante Sam Smith ya está preparado emocionalmente para cambiar de tercio y ofrecer a sus seguidores canciones mucho más "felices" que, como era de esperar, están directamente ligadas a la ilusionante relación sentimental en la que se ha embarcado junto al guapo actor Brandon Flynn, protagonista de la afamada serie 'Por trece razones'.

"Mi próximo disco no será tan triste. Ya tengo una idea de lo que quiero ofrecer con él. En cualquier caso, yo no diría que mis temas son por lo general tristes, son ante todo reflexivos, porque la verdad es que mis canciones siempre me han alegrado el corazón", ha explicado el intérprete en conversación con el también cantante George Ezra, quien dirige y presenta un podcast de entrevistas llamado 'George Ezra & Friends'.

Por otro lado, el artista admite que su más reciente trabajo discográfico, 'The Thrill of It All', sí que ahonda en la melancolía y en el pesimismo que llegaron a invadirle pocos meses antes de conocer a su actual pareja y volver a creer en el poder del amor, una etapa en la que también tuvo que lidiar con las inseguridades y el estrés que se desprendieron de su rápido ascenso a la fama.

"Creo que este disco profundizó en esos sentimientos, quizá en exceso. Y en esa época trataba de obligarme a ser más feliz pese a las circunstancias. Afortunadamente, ahora estoy en una posición en la que estoy enamorado de alguien que me quiere, y eso me proporciona esperanza en el futuro. Creo que voy a escribir sobre ello, de hecho ya lo he estado haciendo en estas últimas semanas. Me está resultando algo difícil, porque no suelo escuchar canciones románicas y me cuesta expresar un 'te quiero' de una manera original e interesante", ha aseverado.

Sam Smith ha encontrado al hombre de sus sueños.

Sam Smith y actor de '13 reasons why' hacen oficial su relación en Instagram.

¡Confirmado! Sam Smith habla de su relación con el actor Brandon Flynn .

