El novio de Rita Ora temía que apareciera desnuda en '50 sombras de Grey'

La cantante Rita Ora reconoce que su novio Calvin Harris llegó a reunirse con su padre y su hermano para hablar sobre el papel que la artista interpretará en la adaptación al cine de la novela erótica 'Cincuenta sombras de Grey', a pesar de que la artista no aparecerá desnuda.

"Calvin, mi padre y mi hermano tuvieron una reunión para hablar del tema. Pero yo no me desnudo en la película, eso lo dejo para los personajes principales", afirmó a la revista Us Weekly.

La estrecha relación que une a los hombres de la familia no es de extrañar, habida cuenta de la seriedad de la relación que Rita mantiene con Calvin, a quien considera un genio desde que trabajó con él en su nuevo sencillo.

"Saco de mí lo mejor, lo que nadie podría haber hecho. Escribió el tema en una hora. Escribe como el que se ducha. ¡Es un genio!", añadió.