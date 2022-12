El novio de Kate Upton sigue sin superar la filtración de las fotos de la modelo desnuda

El novio de Kate Upton, el jugador de béisbol Justin Verlander, aún no ha superado el duro golpe que supuso para él la salida a la luz de una serie de fotografías íntimas de la modelo desnuda en el marco de la filtración masiva de material privado de las estrellas de Hollywood obtenido al hackear sus cuentas de iCloud.

"Obviamente fue duro... Todavía no hablo de lo que sucedió", confesó Justin a la revista Forbes.

Justin consiguió superar ese bache en su relación gracias al apoyo incondicional de Kate, con quien a día de hoy asegura que mantiene una relación sana y "normal".

"Me vine abajo... Kate estuvo a mi lado en todo momento. No dejamos de ser una pareja normal. Ya sabes, la nuestra es una relación normal, lo creas o no", añadió.

Por su parte, Kate nunca ha conseguido asimilar el ser una de las mujeres más deseadas del mundo, ya que ella sigue sintiéndose insegura en ocasiones debido a su voluptuosa figura.

"¡Siempre lo estoy! Bueno, sí y no a la vez. Todo el mundo tiene inseguridades. Pero este es el cuerpo que tengo, lo aprecio e intento cuidarlo todos los días lo mejor que puedo, pero siempre disfruto de la vida. Así que no voy a permitir que mis inseguridades me impidan disfrutar", contaba la maniquí en una entrevista al periódico London Evening Standard.