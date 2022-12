El novio de Jennifer Lopez niega su desliz con una transexual

El ya cuestionado romance entre Jennifer Lopez y el coreógrafo Casper Smart ha vivido esta semana uno de sus momentos más polémicos al hacerse público que el bailarín podría haber estado engañando a la cantante con la exuberante modelo Sofie Vissa -quien siempre ha presumido orgullosa de su transexualidad- durante las últimas semanas. Precisamente por el impacto que ha generado la noticia, allegados al guapo estadounidense no lo han dudado un segundo a la hora de salir en defensa de su amigo y ejercer de portavoces oficiosos para negar tajantemente la rumoreada aventura sentimental.

"Todo lo que se ha dicho estos días de Casper y la mencionada modelo es rotundamente falso, y quien haya difundido semejantes invenciones no ha tenido ningún reparo en mentir intencionadamente. El hecho de que hayan coincidido en algunas ocasiones y hayan mantenido más de una conversación no significa que exista algo entre ellos, por lo que no hay nada más que destacar", aseguró un amigo de Casper Smart al diario británico Daily Mail.

Aunque el círculo más cercano al guapo artista ha dejado claro que su relación con la diva del Bronx no se ha resentido lo más mínimo por culpa de las especulaciones, lo cierto es que en ningún momento han dejado de filtrarse nuevos detalles sobre el presunto desliz amoroso en que había incurrido Casper, entre los que principalmente destaca el explícito contenido de varios mensajes de texto que habría intercambiado con la citada Sofie Vissa en los últimos días: conversaciones de las que, sin embargo, todavía no se ha confirmado su existencia.

"Estoy muy contenta por mi amiga, ya que ha conocido a un chico maravilloso por internet y no han dejado de hablar a través de las redes sociales y por medio de mensajes de texto. Sofie y Casper llevan un par de semanas flirteando y parece que ya han compartido varias fotos que, si las viera, me dejarían impactada. Sofie me dijo el otro día que los dos tenían ganas de ir un paso más allá, pero que antes querían conocer a fondo los secretos de cada uno. Me alegro de que a Casper le gusten las chicas transexuales como nosotras", revelaba una fuente anónima al portal The Dirty.