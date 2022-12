El novio de Gina Rodriguez anula su instinto maternal

Llevar a diario una barriga prostética en el plató de rodaje de 'Jane The Virgin' ha logrado despertar el instinto maternal de Gina Rodriguez para espanto de su novio, el actor Henri Esteve, quien se ve obligado a recordarle los fuertes dolores de espalda que acaba padeciendo tras las largas horas de rodaje en un intento de mantener a raya su impulsivo deseo de convertirse en madre.

"Al principio sí que me dio un poco de 'fiebre del bebé', pero luego se lo comenté a mi novio y él se encargó de exterminarla rápidamente. Me dijo: '¿Te gusta de verdad? ¿Pero no sientes el dolor de espalda?'. Entonces ya pensé: 'Sí, es verdad. Dolor de espalda. Olvidemos el embarazo'", explicó divertida la joven intérprete a Access Hollywood.

A excepción de apoyar los precipitados planes de Gina para formar una familia, Henri siempre se ha comportado como un novio extremadamente comprensivo dispuesto a apoyar a su chica en uno de los momentos de mayor éxito de su carrera, tal y como proclamó a través de las redes sociales después de que se alzara inesperadamente como ganadora del Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia.

"Realmente no tengo palabras para describir lo increíblemente orgulloso que estoy de Gina", escribió en aquel momento Henri en su cuenta de Twitter.