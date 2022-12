El novio de Demi Lovato encuentra la honestidad 'muy atractiva'

Aunque tanto Demi Lovato como su novio Wilmer Valderrama han intentado siempre mantener su relación en un segundo plano, el actor -famoso por su papel en la exitosa serie 'Abierto hasta el amanecer'- no ha podido evitar hacer un pequeño guiño a su pareja a través de las redes sociales, confesando cuál es el rasgo de su personalidad que hizo que cayera rendido a sus pies.

"No hay nada más atractivo que la honestidad...", escribió Wilmer en su cuenta de Twitter.

Publicidad

Lo cierto es que el intérprete tiene razones de sobra para sentirse orgulloso de su novia y de la sinceridad con la que siempre ha afrontado públicamente sus problemas psiquiátricos y alimenticios, que ha hecho que Demi se convierta en un ejemplo a seguir para millones de jóvenes de todo el mundo.

Ese mismo carácter abierto es el que ha empujado a la estrella del pop a revelar recientemente que no siempre valoró su herencia latina, y en especial la voluptuosa silueta que esta le ha legado.

"Traté de ajustarme a lo que todo el mundo creía que era atractivo. Pero mi genética me ha dado una figura curvilínea, y con el tiempo he logrado entender que en la cultura latina eso es algo bonito. Ya no miro a mi cuerpo y pienso: 'Dios mío, tengo un culo tan gordo... y odio mis muslos'. Claro que algunos días no me gustan. Pero ya sabes, esa es una de las cosas que hace que sea yo misma", aseguraba recientemente Demi a la revista Glam Belleza Latina.