El novio de Cameron Diaz le regala un anillo del color de sus ojos

La actriz Cameron Díaz ha recibido un bonito anillo adornado con un ópalo y valorado en 25.000 dólares como regalo de su novio, el roquero Benji Madden -componente del grupo Good Charlotte-, quien ha querido demostrarle de tan romántica manera lo mucho que la echó de menos durante su reciente gira en Australia.

"Cam piensa que el ópalo es la cosa más bonita que ha visto nunca. Le encanta", aseguró una fuente a la revista OK!

El novio de la intérprete no pudo resistirse a comprarle la exclusiva joya al comprobar que el color de la piedra preciosa -extraída de una mina australiana- le recordaba al de los ojos de Cameron.

"Se quedó impresionado por cómo el color azul de la gema coincidía con sus ojos", añadió el informante.

La pareja de enamorados comenzó su relación el pasado mes de mayo, después de ser presentados por la diseñadora Nicole Richie, quien está casada con el hermano gemelo de Benji, Joel Madden.

"Sí, voy a atribuirme todo el mérito por eso", confirmaba Nicole en el programa 'Watch What Happens Live'.

Desde hace semanas se especula con la posibilidad de que Cameron y su pareja estén planeando su boda en secreto, que tendría lugar en un futuro no muy lejano en el Valle de Napa, por mucho que la intérprete haya dejado claro anteriormente que pasar por el altar ya no entra dentro de sus planes.

"No estoy buscando un marido o casarme o ninguna de esas cosas. Me dedico a vivir, sin pensar lo que debería o no debería estar haciendo con mi vida", aseguraba recientemente Cameron a la revista Marie Claire.