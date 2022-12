El marido de Salma Hayek continuará pagando impuestos en Francia

Desde que se hiciera pública la intención de la actriz Salma Hayek y su marido François-Henri Pinault de mudarse a Londres, los medios franceses no han parado de especular sobre el traslado de la familia, apuntando a que podría tratarse de una táctica del magnate de la moda francés para librarse de los altos impuestos con los que su país natal, Francia, grava a las grandes fortunas.

Ante la intensidad que ha alcanzado el debate público en torno a su posible intento de evadir impuestos, Pinault ha decidido poner punto final a los comentarios este lunes con una contundente declaración.

"François-Henri Pinault reparte su tiempo entre las diversas filiales del grupo en París, Londres, Nueva York, Hong Kong... pero tiene previsto continuar siendo un residente fiscal francés", aseguró un portavoz de su compañía, el grupo de lujo Kering, que engloba entre otras las firmas Gucci, Alexander McQueen, Stella McCartney o Yves Saint Laurent.

De esta forma el multimillonario francés intenta evitar la tormenta mediática en la que se han visto atrapados algunos de sus compatriotas, como el actor Gérard Depardieu, al decidir trasladar su residencia en busca de un trato impositivo más favorable tras las últimas reformas fiscales del país galo.

Hace apenas unos meses era la propia Salma -madre de una niña, Valentina (6), con el empresario- quien salía al paso de los numerosos comentarios que despertaron sus visitas a Londres en busca de una nueva vivienda, para asegurar que la decisión de trasladar su hogar se debía, sobre todo, a las numerosas oportunidades profesionales y de negocios que ofrece la ciudad del Támesis.

"Sinceramente, François y yo creemos que Londres tiene mucho más que ofrecer que un régimen fiscal más favorable. Los dos pensamos que es una ciudad maravillosa, cosmopolita y con mucho potencial para mejorar nuestras carreras. Pero quiero dejar muy claro que nuestra decisión no tiene nada que ver con el tema de los impuestos, de hecho seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones en Francia", aseguraba la estrella de cine al periódico británico The Times.

Además de la oferta cultural, otra de las razones que podrían haber empujado a la mexicana a trasladar a su familia al otro lado del canal sería su pasión por las series de época inglesas, y más en concreto, por el drama 'Downton Abbey' y su agudo retrato de la sociedad.

"Los ingleses son un pueblo lleno de vida, pero muy reprimido. Es algo muy extraño. Pero pese a ello, me encantan las series como 'Downton Abbey'. Mataría por conseguir un papel en ella. No sé qué podría hacer un personaje mexicano, pero siempre quedaría la opción de interpretar a alguien mudo y sordo", confesaba Salma al portal Just Jared recientemente.