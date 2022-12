El marido de Mel B abandona Reino Unido en medio de rumores de separación

El marido de Mel B, Stephen Belafonte, ha volado de regreso a la casa que la pareja posee en Los Ángeles después de que la ex Spice Girl le anunciara que su matrimonio había llegado a su fin, para refugiarse justo después en su piso del oeste de Londres.

"Mel se siente segura de su decisión en estos momentos, pero obviamente es muy difícil. Ahora mismo está en su momento más bajo desde hace mucho tiempo y no para de repetir que Stephen no ha estado ahí para apoyarla", aseguró una fuente cercana a la cantante al periódico The Sun.

Stephen habría abandonado su hogar familiar el pasado domingo, horas antes de que Mel -quien el pasado jueves fue hospitalizada por fuertes dolores de estómago- regresara del programa 'Factor X', en el que ejerce de juez.

"Ahora Stephen está haciéndose el difícil y espera que abandonando el país Mel ceda y acepte volver con él. Han atravesado malas temporadas antes, pero él siempre conseguía volver a hacerse con el control. Esta vez los amigos de Mel esperan que no se repita la misma historia", añadió.

La noticia de la partida del productor cinematográfico llega después de que fuese visto el mismo domingo por la mañana de compras por Londres junto a la hijas de Mel, Phoenix Chi (15) -fruto de su fallido matrimonio con Jimmy Gulzar- y Angel (7) -hija de Eddie Murphy-, y la hija que tienen en común, Madison (3).