El marido de Kelly Clarkson 'huye de ella' para no tener otro bebé

La cantante y actriz estadounidense Kelly Clarkson está decidida a tener un segundo hijo, a pesar de que hace solo siete meses nació su primera hija, River Rose, junto a su marido Brandon Blackstock, y a pesar de que tuvo un embarazo muy duro.

"Tuve que estar mucho tiempo de baja porque tuve un embarazo horrible. Pero la maternidad me encanta, me encanta. Mi hija es increíble. Pero como quiero otro, mi marido se aleja corriendo de mí", contaba divertida a la emisora BBC Radio 1.

Kelly reconoce que tener a su hija le ha cambiado la vida por completo, hasta el punto de arrepentirse del comportamiento egoísta que ha llegado a desplegar en el pasado.

"Estoy molesta con mi antiguo yo. Tienes un bebé y te das cuenta de que te preocupabas por tonterías. En nuestro trabajo te concentras en tus cosas y es bonito tener otra perspectiva. No me gustaba cómo era yo antes, pero me gusto ahora", explicó.

La artista estrenará en marzo su séptimo álbum, 'Piece by Piece', está deseosa de que el mundo escuche sus nuevas canciones, y no le da miedo las críticas que pueda recibir.

"Me encanta lo que hago, pero si a la gente no le gusta, me parecerá bien. Eso es otra de las cosas que aprendes siendo madre. Tengo una pequeña y eso es increíble", añadió.