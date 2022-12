El marido de Avril Lavigne se siente aliviado por poder hablar de la enfermedad de su mujer

El marido de Avril Lavigne, Chad Kroeger, se siente aliviado al poder hablar ya de la dolencia que mantuvo a su mujer cinco meses postrada en la cama. Avril, de 30 años, padeció la enfermedad de Lyme, causada por picaduras de garrapatas, lo que le llevó a un estado tal, que la artista llegó a temer por su vida.

"Ahora me siento como: 'Vale, mi mujer ha decidido contarlo y yo ya no tengo que seguir escondiéndolo'. Todos me preguntaban: '¿Qué le pasa a tu mujer?'. Y yo les decía: 'Se pondrá bien'. Y ahora es como: 'Vale, ya puedo hablar de esto'", explicó el cantante a la emisora australiana KIIS FM.

Avril le había pedido a Chad que no contara nada sobre lo que le pasaba: "¿Me puedes hacer un favor? Cuando hagas tus entrevistas, ¿puedes no hablar de esto?".

Chad también se siente aliviado al saber que Avril está ya en proceso de recuperación.

"Definitivamente, las cosas están yendo a mejor", aseguró.

La cantante había contado ya a la revista PEOPLE cómo creía que se estaba "muriendo" cuando contrajo la enfermedad.

"Sentía que no podía respirar, no podía hablar ni moverme. Creía que me estaba muriendo. No tenía ni idea de que una picadura de insecto pudiera hacer esto. Estuve postrada en la cama durante cinco meses. Hubo temporadas en las que no podía ducharme en toda una semana porque apenas podía levantarme. Sentía como si me hubieran arrancado la vida", aseguró.