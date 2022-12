El mar: El buen amigo de Scott Eastwood

El guapísimo Scott Eastwood, hijo del no menos guapo Clint Eastwood, adora hacer surf, entre otras cosas porque puede adentrarse en el mar y librarse así de los malos pensamientos y de los fotógrafos que le rodean en su día a día.

"[En el agua] está todo tranquilo. Estás tú solo con tus pensamientos y puedes librarte de la mier** que hay en tu vida. Y no hay paparazzi, al contrario que en la playa", cuenta el actor de 29 años en la edición alemana de la revista Glamour.

Scott reconoce haber estado practicando surf en muchos sitios paradisíacos, pero hasta ahora no se ha llevado consigo a la mujer de sus sueños porque todavía no la ha encontrado.

"Hay muchos sitios escondidos maravillosos y he podido ver muchos de ellos. En Indonesia, en México, en Nicaragua... para mí, la mejor playa es una en la que esté yo y mi mujer ideal. No estoy seguro de quién sería porque todavía no la he conocido, pero a ella le gusta el mar tanto como a mí. Y no se lleva el móvil a la playa", señala en la misma publicación.

Ya anteriormente había contado Scott cómo acostumbra a elegir los sitios en donde vive en función de las posibilidades de hacer surf.

"Vivo en San Diego. Soy surfero y me gusta vivir al aire libre. Pesco mucho y hago muchas cosas al aire libre. Los Ángeles no es para mí. Viví en Australia cuando tenía 20 años, o sea hace casi 10 años. Viví en Gold Coast, en Burleigh Heads y en Coolangatta un poco, y en Manly Beach. O sea que estuve un poco por todos lados, buscando las olas durante un tiempo", explicaba en el programa Sunrise de la televisión australiana.