El incómodo encuentro entre Zayn Malik y Niall Horan en los AMAs

La celebración este domingo de los American Music Awards no solo reunió a la flor y nata de la industria musical estadounidense, también juntó bajo un mismo techo -el del teatro Microsoft de Los Ángeles- a Zayn Malik y a Niall Horan, un encuentro que generó una gran expectativa no solo por ser la primera vez que el excomponente de One Direction coincidía en público con uno de sus antiguos compañeros de banda, sino porque además los dos jóvenes competían en la misma categoría: la de Artista Revelación del Año.

A su paso por la alfombra roja antes del comienzo del evento, el irlandés adoptaba un tono conciliador para aclarar que, aunque apenas mantuvieran contacto, a él le hacía ilusión aprovechar la velada para ponerse al día con Zayn.

"Llevó unos cuantos meses sin hablar con él, no sé cuántos, y tampoco nos hemos visto en persona desde hace un tiempo, así que me hace mucho ilusión verle", aseguraba.

Sin embargo, cuando los dos artistas se encontraron cara a cara durante la gala, su interacción no podría haber sido más fría. Tal y como recogieron las cámaras, el breve saludo que protagonizaron se produjo cuando Niall pasó frente al cantante, que se encontraba sentado en su butaca entre el público del teatro, y se inclinó brevemente para estrecharle la mano y, acto seguido, seguir su camino. Por su parte, Zayn apenas levantó la mirada y no trató de entablar conversación con su antiguo compañero antes de continuar hablando con sus acompañantes.

Seguramente la victoria de Zayn en la categoría en la que ambos estaban nominados tampoco contribuiría a aliviar la tensión que parecen existir entre los dos jóvenes desde que el primero tomara la decisión de abandonar el grupo en 2015 para labrarse una carrera en solitario.

Por: Bang Showbiz