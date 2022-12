El hijo de Shakira encandila a Gwen Stefani

Desde que llegara a este mundo para completar la idílica familia que Shakira ha formado junto al futbolista Gerard Piqué, el adorable Milan se ha convertido en el compañero inseparable de su famosa madre durante los viajes que esta lleva a cabo para cumplir con sus obligaciones profesionales, lo que además le ha dado la oportunidad de cautivar con su encanto a muchos de los compañeros de la estrella del pop y, en concreto, a la cantante Gwen Stefani.

La apretada agenda de Shakira durante el Mundial de Brasil le ha impedido organizar una reunión con la intérprete estadounidense para preparar la sustitución que llevará a Gwen a convertirse en la única jueza femenina de la edición estadounidense de 'La Voz', pero eso no significa que la exlíder de No Doubt no haya tenido ya la oportunidad de caer rendida ante los encantos del simpático Milan, a quien conoció personalmente tras el breve encuentro que las dos artistas protagonizaron cuando la colombiana aún ocupaba uno de los sillones del famoso programa.

"La verdad es que Shakira no ha tenido la oportunidad de hablar conmigo todavía sobre el cambio [de coaches]. Ya nos conocemos de antes, cuando vine al concurso con Pharrell para cantar la canción 'Hollaback Girl'. Nos vimos solo un momento, pero sí que tuve la oportunidad de conocer a su bebé, Dios mío, tiene un niño verdaderamente precioso", confesó al portal Access Hollywood la exuberante vocalista, quien al igual que Shakira compagina su carrera musical con el cuidado de sus hijos Kingston James (8), Zuma Nesta (5) y Apollo Bowie (6 meses).

Más allá de sus frecuentes apariciones en los perfiles virtuales de sus célebres padres, el pequeño Milan siempre consigue acaparar todas las miradas allá donde se presenta, llegando incluso a restar protagonismo a su progenitora durante la ceremonia de clausura del Mundial de Brasil que tuvo lugar el pasado domingo, cuando la propia Shakira decidió subir al escenario con su pequeño en brazos para poner el broche de oro a su actuación.