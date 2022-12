El hijo de Pharrell Williams toca el piano desde los 3 años

El pequeño hijo de Pharrell Williams, Rocket (4), ya ha demostrado que quiere seguir los pasos de su padre en el mundo de la música, porque con tan solo tres años, ya empezó a tocar el piano, algo que sorprendió gratamente al cantante.

"Ya toca un poco. Es increíble. Yo no empecé a tocar el piano hasta pasados los 20 porque me formé para ser batería. Pero mi hijo empezó a tocar el piano con tan solo 3 años", señaló en el programa de televisión 'Good Morning Britain'.

Debido a sus compromisos profesionales, Pharrell no puede pasar tanto tiempo como quisiera con el pequeño Rocket y con su esposa, Helen Lasichanh, a quienes echa mucho de menos durante las largas temporadas que pasa de gira, aunque intenta hablar con ellos siempre que le es posible por vídeollamada.

A pesar de todo, Pharrell siempre cuenta con el apoyo que le da su público en los conciertos, algo que le ayuda a sobrellevar las largas temporadas sin ver a su familia.

"Cuando estoy actuando pienso que soy el único que está disfrutando porque el público lo que en realidad está haciendo es hacerme sentir genial a mí. Mi banda también está ahí para apoyarme, los bailarines, el bajista. Me siento como si fuera el único que está consiguiendo algo bueno. Me siento como: 'Tíos, no tendríais que estar dando la cara por mí".

Por: Bang Showbiz