El hijo de Michael Bublé y Luisana Lopilato evoluciona favorablemente tras sufrir quemaduras graves

La actriz argentina Luisana Lopilato ha confirmado que su hijo Noah (22 meses), fruto de su matrimonio con Michael Bublé, se encuentra fuera de peligro tras sufrir un accidente doméstico con agua hirviendo que le ha producido quemaduras en el 6% de su cuerpo. El pequeño se encuentra ahora ingresado en el Hospital Alemán de Buenos Aires, en Argentina, aunque podría recibir el alta muy pronto.

"Gracias a todos por acompañarme incluso en estos momentos. Mi hijo está muy bien. Si Dios quiere pronto volveremos a casa", anunció Luisana en su cuenta de Twitter a sus preocupados seguidores.

Publicidad

El accidente se produjo mientras Michael se encontraba cumpliendo con una serie de compromisos profesionales en Estados Unidos, por lo que Luisana habría tenido que hacer frente a la situación sin el apoyo de su marido en un principio.

Michael, que celebró su cuarto aniversario de boda a principios de este año, reconoció recientemente que tiene previsto tomarse un descanso a nivel profesional con el objetivo de hacerse cargo del cuidado de su pequeño, para permitir a Luisana centrarse a fondo en su carrera interpretativa y, quizás, aumentar la familia.

"La gente me pregunta cómo compagino la vida familiar y este negocio, y la respuesta es que no se puede hacer. No existe ese equilibro: tienes que elegir. Estoy muy agradecido a Luisana, pero la realidad es que jamás podría esperar que renuncie a su deseo de tener una carrera. Necesitas que las dos personas en un matrimonio se sientan realizadas, y a ella le encanta actuar. Así que haré exactamente lo que ella ha hecho por mí durante un año: la seguiré a todos lados y la apoyaré. Y claro que me gustaría tener más niños, por supuesto", aseguraba el cantante en una entrevista eTalk.

Por: Bang Showbiz