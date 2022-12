El hijo de James McAvoy se enfadó cuando su padre conoció a Taylor Swift

El hijo del actor James McAvoy, Brendan (5) -fruto de su matrimonio con la actriz Anne-Marie Duff-, no se alegró ni lo más mínimo por su famoso padre cuando este conoció a una de sus cantantes favoritas, Taylor Swift, ya que le pudo la rabia por no haber estado con él en ese momento.

"Mi hijo y yo escuchamos el último disco de Taylor Swift todo el tiempo. Cuando Taylor y yo nos hicimos una foto juntos y se la envié a mi hijo, él ni siquiera se emocionó. Solo se enfadó conmigo", explicó el intérprete al programa 'Entertainment Tonight'.

Pero esta no ha sido la única 'dificultad' con la que James ha tenido que lidiar recientemente. En el terreno profesional, su próxima película, 'Victor Frankenstein' -en la que comparte reparto con Daniel Radcliffe-, le dio más de un dolor de cabeza por culpa de las incómodas extensiones que tuvo que colocarse para interpretar su papel.

"No sé cómo lidia la gente con eso. Es demasiado estrés, ¡tienes que lavarlas! Si no lo haces, se enredan. Tienes que lavarlas con mucho cuidado, porque si no se caen", explicó el actor.

Afortunadamente, el episodio de las extensiones ya ha quedado atrás y ahora James luce un look totalmente diferente con la cabeza afeitada por exigencias del guion de la película 'X-Men: Apocalipsis', que se estrenará el año que viene.

Por: Bang Showbiz