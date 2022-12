El hermano de Ricky Martin se proclama 'Míster Puerto Rico'

El instructor físico Eric Martin no sólo puede presumir de ser el responsable de la tonificada figura que ha venido luciendo su hermano Ricky en sus últimas presentaciones en directo, ya que el también empresario se ha destacado como claro vencedor en la última competencia de fisioculturismo que se celebró recientemente a nivel nacional: un triunfo que le erige oficialmente como el 'Míster Puerto Rico' de la musculación.



"Estoy muy feliz por haber ganado la competencia. Creí que mi sueño nunca se haría realidad porque el nivel de los contrincantes era muy fuerte. Al final todo estuvo a mi favor y ahora porto este título con orgullo", aseguró Eric en rueda de prensa tras hacerse con el codiciado trofeo.



Aunque su famoso hermano ha preferido por ahora no felicitar al campeón a través de su perfil de Twitter, a buen seguro Eric ya habrá recibido en privado los elogios del ídolo del pop teniendo en cuenta la estrecha relación personal que une a los dos hermanos, algo que ambos han escenificado públicamente al apoyarse mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales.



"Yo nunca he visto a Ricky Martin como el artista que vende millones de discos, sino como a Enrique Martín, mi hermano mayor. Los resultados de nuestro trabajo fueron increíbles. Todo el mundo pudo ver los resultados y el gran estado de forma en que estaba mi hermano", reveló Eric a la revista People en Español en una entrevista reciente para promocionar su primera línea de ropa deportiva, el último escalón en su imparable carrera en el negocio del entrenamiento personal.



Además de relatar con orgullo el efecto que su asesoramiento ha tenido en la envidiable condición física de Ricky Martin, el exitoso culturista ya había revelado anteriormente que el respaldo de su hermano mayor es también uno de los factores que explican sus propios éxitos deportivos.



Como el mismo Eric confesó el pasado verano tras otra competencia deportiva, la presencia de la estrella del pop en las gradas del torneo le dio la "motivación" necesaria para sacar lo mejor de sí mismo y asegurarse el tercer lugar del escalafón: una alegría que Eric equipara a las sensaciones que le dejan sus sobrinos Matteo y Valentino cada vez que le visitan.



"Mi hermano me preguntó cinco veces que dónde se celebraba la competencia, y allí se presentó para apoyarme. Para mí fue todo un orgullo tenerle entre el público y me dio la motivación necesaria para hacerlo lo mejor posible. También tuve la oportunidad de estar más tiempo con mis sobrinos. No tengo mucho tiempo para estar con ellos, así que cada vez que nos vemos lo pasamos muy bien", explicaba Eric al canal Telemundo Puerto Rico.



