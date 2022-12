El hermano de Mariah Carey asegura que nunca la ha visto sobria

Morgan,quien no ha hablado directamente con la cantante desde hace dos años, cree que Mariah no es capaz de cuidar de sus gemelos de cuatro años, Moroccan y Monroe, porque intenta ahogar sus problemas en vino y champán, hábito al que se dio en 2001 tras sufrir problemas mentales."Mariah bebió durante su embarazo, e incluso cuando daba el pecho. No puedo decir que la haya visto sobria, y eso es alarmante", revela su hermano al National Enquirer.

Morgan también asegura que su hermana toma a diario diferentes medicamentos, entre ellos Zyprexa, Ativan y Depakote, y teme que esto le pueda llevar a morir como Whitney Houston.

"No tiene apoyo a su alrededor y ella no es mentalmente capaz", añadió su hermano.

Morgan está preocupado de que la cantante haya "sacado de su vida a las únicas personas en las que podía confiar", por lo que los que han quedado a su lado -dice- son los que deberán cuidar de ella o serán responsables de lo que le pueda ocurrir.

"Si mi hermana aparece muerta... no miraré a otro lado. ¡Todo el que le está llenando la copa está poniendo en peligro su vida!".

El hermano de Mariah también describió a su excuñado, el rapero Nick Cannon, como "un m****a" que no fue bueno para su hermana y que solo buscaba su dinero.

"Nick hizo caso a la gente que le decía: 'Vete con Mariah, le gustas, tened hijos y llévatelo todo al banco'". Nick estaba ahí desde el primer día solo por su dinero. Mariah no le importa nada. Nick se aprovechó muchísimo de ella y sigue haciéndolo".