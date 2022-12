El Globo de Oro de Eddie Redmayne levantó sospechas en el aeropuerto

Tras ganar el mes pasado el premio a Mejor Actor en los Globos de Oro por su interpretación de Stephen Hawking en 'La teoría del todo', Eddie Redmayne fue parado por la seguridad del aeropuerto cuando volvía a Reino Unido al portar en su maleta un elemento que consideraron sospechoso.

"Vi la maleta pasar por la máquina de rayos x y vi a la mujer pararla y fijarse con atención. Creo que pensó: 'Esto es un premio o algo así'", explicó durante el almuerzo organizado para los nominados a los Óscar.

Pero que su equipaje levantara sospechas, en vez de ponerle nervioso le permitió poder presumir de galardón: "Estaba rezando para que me hicieran abrir la maleta, y lo hicieron. Fue un momento muy especial. El hombre me dijo: '¿Es de verdad?'".

Sin embargo, Eddie no pierde el norte a pesar de tanto éxito y tanta felicitación, y no lo ha hecho gracias a que su mujer Hannah Bagshawe -con quien tuvo que retrasar su luna de miel para poder asistir a los Globos de Oro- se ha encargado de mantenerle centrado.

"Todo ha sido un extraordinario caudal de emociones y euforia y he tratado de no caer en tanta locura sino de tomármelo como viene. Hannah me ha ayudado a mantener los pies en el suelo", añadió.