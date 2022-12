Aunque Boy George parece haberle cogido gusto al maquillaje, lo cierto es que la técnica aún no la tiene bien dominada. No es que vaya mal maquillado, más bien es que ha elegido un maquillaje muy poco favorecedor, ya que le hace los ojos más pequeños. Si a este look le sumamos la perilla y el gorro, el resultado es prácticamente inimitable.