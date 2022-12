El exprometido de Amy Winehouse, indignado tras ser eliminado de su documental

El exprometido de Amy Winehouse y director de cine Reg Traviss, no aparece en el documental biográfico de la artista británica -fallecida tras una ingesta masiva de alcohol en 2011- a pesar de haber grabado varias horas de entrevista, algo que le ha enfurecido sobremanera.

"Estoy preocupado por la forma en la que Amy saldrá retratada. Es necesario que sea verdadera. Han entrevistado a gente muy cercana a Amy pero al parecer esas declaraciones, tras haberlas visto, las han descartado, en favor de un vago retrato periodístico. Una película de ficción basada en hechos reales te da una licencia creativa, pero un documental biográfico es algo bastante diferente. Hay una responsabilidad. Una biografía no es ficción, no es algo que puedas o debas censurar. Debes hacer dos cosas: una es ser completamente imparcial y la otra es ser tan veraz como puedas ser", explicó Traviss al periódico Daily Mirror.

Estos comentarios llegan después de que el padre de Amy, Mitch Winehouse, asegurara que ni él ni su familia van a apoyar el documental -dirigido por Asif Kapadia- ya que contiene "falsedades básicas".

"Me han definido como un padre ausente. Todos saben que yo estaba con Amy todo el tiempo. No es ni siquiera creíble. Han pintado un cuadro de Amy de los últimos tres años de su vida y han excluido a Reg también. Solo tras una extrema presión han puesto unas pocas fotos de Amy y Reg al final. Reg pasó mucho tiempo con ellos hablando sobre su relación y más cosas. No escucharás su voz en la película. Ellos son los que se encargan de la biografía de Amy, es su deber retratarla de forma precisa, no poner a Reg en la película es ridículo... Hemos estado realmente engañados, nos dijeron que iba a ser una gran película y no lo es", confesaba Mitch hace unos días al mismo medio.