El exnovio de Sofía Vergara también saldría con Joe Manganiello

Nadie parece ser capaz de resistirse a los encantos de Joe Manganiello, ni siquiera el empresario Nick Loeb, quien no alberga ningún tipo de resentimiento contra el hombre que ocupa actualmente el corazón de su ya expareja Sofía Vergara, debido en gran parte a su capacidad para comprender lo irresistible que puede llegar a resultar el poderoso físico del actor para el sexo opuesto.

"Es un tipo muy atractivo, así que supongo que si yo fuese una chica, también querría salir con él", confesó el exprometido de la actriz colombiana al periódico New York Post, durante el desfile de la marca Custo Barcelona este domingo en Nueva York.

Pero lo cierto es que Nick no ha sido el único en percatarse del arrollador atractivo de Joe, ya que los compañeros de reparto de Sofía en la exitosa comedia 'Modern Family' tampoco han podido evitar caer rendidos ante la infalible combinación de carisma y musculatura de su nuevo novio, sobre todo en el caso de las féminas del set de rodaje, quienes ya han dado su aprobación al romance entre las dos estrellas.

"No he tenido la suerte de conocerle todavía cara a cara, pero sé perfectamente quién es y, la verdad sea dicha, es un hombre impresionante, de esos que deben dejarte hipnotizada por momentos", aseguraba al portal de noticias Entertainment Tonight la actriz Julie Bowen, la primera pero no la última de las amigas de Sofía en expresar su apoyo incondicional a Joe.

"Joe interpretó al padre de mi novio en un episodio de la serie 'Medium', así que tengo la suerte de conocerle desde hace tiempo. Es una persona maravillosa, y adoro tanto a Sofía como a Joe de manera individual. Así que por supuesto que me encanta la idea de que estén juntos, ¡estoy completamente a favor!", declaraba la joven Sarah Hyland, una de las estrellas de 'Modern Family', a la revista Us Weekly.