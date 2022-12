El ex de Paulina Rubio comparte un artículo sobre cómo 'enamorarse de una loca'

El exmarido de Paulina Rubio aprovechó las facilidades comunicativas que ofrece Twitter para lanzar, lo que podría ser, un mensaje directo a la chica dorada, al compartir con sus seguidores un artículo que analiza el trastorno psicológico que padece la protagonista del filme 'La herida', pocos días después de que Colate acusara a la cantante de sufrir problemas mentales que, a su juicio, la incapacitarían para mantener la custodia de su hijo.

"Enamorarse de una loca", escribió el empresario español en la popular red social junto al enlace del artículo periodístico titulado con esas mismas palabras.

El motivo que podría haber llevado a Nicolás Vallejo-Nágera a publicar en su espacio virtual este artículo podría estar relacionado con los paralelismos supuestamente existentes entre el impredecible comportamiento de Ana -personaje ficticio afectado por el trastorno de personalidad límite en la película de Fernando Franco- y el de la popular artista mexicana.

"¿Qué chico no se ha enamorado alguna vez de una chica guapa y loca? Loca en el sentido más laxo: de comportamiento errático, desafiante, apasionada, impulsiva y a la vez frágil e inestable, con una falta de empatía e incapacidad para compartir sentimientos", detalla el artículo al que hace referencia Colate y con el que parece sentirse plenamente identificado.

Al mensaje vertido por el empresario en la esfera virtual, se une su reciente petición judicial de que Paulina se someta a un examen psicológico para demostrar su incapacidad para hacerse cargo de su hijo, tratando así de conseguir la custodia total del pequeño Andrea Nicolás. Una decisión que irritó a la intérprete azteca.

"He tratado de ser leal con mi música, con su familia y con mi gente. Estoy muy por encima de todo lo demás", espetaba la artista en una entrevista con el diario La Opinión tras el acto promocional de su línea de zapatos, bolsos y joyería en Los Ángeles. Esta no es la primera vez que Colate trata de hacerse con la custodia de su hijo tratando de demostrar legalmente que la salud mental de Paulina no le permite acometer adecuadamente sus labores como madre. El año pasado solicitó la realización de esta misma prueba psicológica ante los juzgados, aunque en aquella ocasión el juez permitió a la cantante que decidiera por propia voluntad si quería desvelar públicamente su estado psicológico.

