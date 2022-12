El estilista de Lady Gaga renuncia por exceso de trabajo

Tras pasar cinco años liderando las propuestas estilísticas más atrevidas de la artista, Formichetti ha reconocido que ya no puede seguir el ritmo de los "12 cambios" de vestuario "diarios" que requiere la excéntrica diva , por lo que no ha dudado en calificar sus últimas exigencias de auténticas "locuras" que el estilista ya no se atreve a afrontar.

" Es una auténtica locura lo de Gaga . Quiere cambiar de estilo 12 veces al día y tanto trabajo es imposible de soportar. Siempre la querré y va a ser mi mejor amiga durante el resto de mi vida, pero ahora es mi antiguo asistente Brandon [Maxwell] quien se encargará de ella.

Yo estoy demasiado ocupado y además he acabado abrumado ante el ritmo profesional que he llevado en los últimos cinco años. He sido el responsable de definir su estética en todo proyecto relacionado con sus dos primeros discos, por lo que siempre le estaré agradecido por impulsar mi carrera. Pero ya no puedo con un trabajo que te absorbe las 24 horas del día", reveló Formichetti a la revista Women's Wear Daily.

El legado de Nicola Formichetti en la iconografía de la historia del pop es extenso, ya que ha dejado algunas estampas inolvidables en el imaginario popular, como el vestido de carne que Gaga llevó en los MTV Video Music Awards de 2010, el traje de burbujas de plástico que exhibió en directo durante la emisión de 'Saturday Night Live', y muchas otras estrafalarias propuestas que han hecho de la neoyorquina todo un icono posmoderno de la extravagancia.

Aunque Lady Gaga todavía no se ha referido públicamente al cambio de etapa que vive en términos de estilo, las primeras imágenes promocionales de su nuevo trabajo discográfico, 'ARTPOP', reflejan con claridad el rotundo viraje que la cantante ha dado en su apariencia: una imagen que, en ausencia de Formichetti, se define ahora por la naturalidad y la ausencia de artificios. Según los críticos musicales, la transformación visual que acaba de experimentar la diva le ha sentado a la perfección, lo que explicaría que Gaga no se haya tomado demasiado a pecho la huída de quien era no solo su estilista de cabecera, sino también su confidente.

"El argumento detrás de 'ARTPOP' reside en que cada persona tiene que acometer cambios para seguir vigente, que el arte y la música pop son dos ámbitos que están en constante evolución. Esa idea la he aplicado siempre a mi vida, ya que no me siento definida por un solo estilismo o un peinado concreto. Lo que quiero expresar es que no soy ningún icono, ya que puedo encarnarlos a todos. No me pongo límites", expresaba la artista a la hora de explicar el concepto de su nuevo disco.

Por: Bang Showbiz