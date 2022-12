El esposo Julianne Moore sabía que ella ganaría el Oscar

Antes incluso de que se anunciaran las candidaturas a los premios de la Academia de Cine, el marido de la actriz Julianne Moore, Bart Freundlich, ya había vaticinado que su famosa mujer recogería el Óscar a Mejor Actriz por su interpretación de una doctora enferma de alzhéimer en la cinta 'Siempre Alice'.

"Mi marido ha sido increíble. Va a ser la primera vez que cuente esto a alguien, y lo contaré en esta habitación: él fue la primera persona que vio la película. La primera vez que yo la vi vino conmigo. He contado la historia de cómo le escuché llorar y tuve que preguntarle qué le pasaba. Pero cuando salimos él me dijo: 'Vas a ganar un Óscar', y le contesté 'Venga ya'. Y lo juro por Dios, eso fue lo que me dijo. No puedo creer que me dijera eso. Pero de todas formas, me ha apoyado muchísimo", confesó la actriz en el backstage del Teatro Dolby de Los Ángeles donde se celebró este domingo la gala de los Óscar.

Durante su discurso de agradecimiento al recoger la preciada estatuilla Julianne también envió un emotivo mensaje a sus hijos Caleb (17) y Liv (12).

"A mi marido Bart y a nuestros hijos, gracias por mi vida y gracias por darme un hogar", aseguró la actriz antes de dar un toque de humor a su intervención bromeando con la diferencia de edad entre ella y su marido: "Leí un artículo que decía que ganar un Óscar puede hacerte vivir cinco años más. Si es verdad, me gustaría dar las gracias a la Academia porque mi marido es más joven que yo", añadió.

Por: Bang Showbiz