El esposo de Zoe Saldaña adoptó su apellido al casarse

Lo último que esperaba la actriz Zoe Saldaña, cuando anunció durante una entrevista con la revista In Style que su marido, Marco Perego, había adoptado su apellido tras pasar por el altar, es que la historia acaparara titulares a lo largo y ancho del mundo. Por eso, la intérprete ha echado mano ahora de las redes sociales para defender la decisión de Marco y afirmar que sus hijos, los gemelos Bowie y Cy, se sentirán extremadamente orgullosos de su padre en un futuro por su valentía.

"Me han avisado de que un comentario que hice respecto a nuestro matrimonio ha ganado cierta notoriedad. Me siento orgullosa de que mi marido decidiera adoptar mi apellido... y yo el suyo", afirma Zoe en una publicación compartida en su perfil de Facebook, donde añade: "Sé que mis hijos respetarán y admirarán más a su padre por liderar con su ejemplo".

Sin embargo, en un principio Zoe tuvo serias dudas acerca de la decisión de su marido, quien se encargó de tranquilizarla asegurándole que le importaba una "mi**da" lo que pudiera pensar el resto del mundo.

"Puse a Marco al corriente de mi inquietud cuando me contó la decisión que había tomado y él no solo me dijo 'me importa una mi*rda', sino que también me preguntó: '¿Por qué no hacerlo? ¿Qué es lo que te da tanto miedo?'. Y eso me hizo preguntarme a mí misma: '¿De qué tengo tanto miedo?'".

Ahora Zoe espera que la historia de su marido sirva para que muchos otros hombres decidan seguir su ejemplo y adopten el apellido de sus mujeres.

"Espero que toda la atención que ha recibido este tema no sea solo por puro cotilleo, sino porque supone una inspiración para todos nosotros, para que nos atrevamos a mirar dentro de nosotros mismos para ver qué es lo verdaderamente importante", concluye Zoe.

