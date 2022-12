El embarazo de Kelly Rowland no fue planeado

Aunque se encuentra radiante de felicidad ante la llegada de su primer retoño, la extrovertida Kelly Rowland admite que la noticia de su primer embarazo resultó toda una sorpresa tanto para ella como para su marido, Tim Witherspoon, ya que ninguno de los dos había hablado antes sobre la posibilidad de tener su primer hijo solo un año después de su idílica boda.

"Fue una sorpresa, lo confieso. ¡Pero fue una sorpresa genial! Estoy encantada ante la idea de ser madre y ahora no concibo mi futuro sin mi marido y nuestro bebé, que llegará muy pronto", reveló la cantante al canal de noticias Fox News.

Tan ilusionada está ante su primera e inesperada aventura maternal, que la intérprete trata de sacar el máximo partido a los preparativos que anuncian la inminente llegada del pequeño, quien ya tiene nombre a pesar de que sus famosos padres aún no lo han hecho público.

Aunque Kelly Rowland proyecta estos días una felicidad desbordante, lo único con lo que la exintegrante de Destiny's Child no está totalmente cómoda son los cambios que su tonificado cuerpo y sus curvas han venido experimentando desde el inicio de la gestación. La artista trata de llevar una dieta equilibrada y perfecta para el desarrollo del bebé, pero eso no le ha impedido sufrir ciertas transformaciones físicas que considera inevitables.

"No tengo náuseas y me siento bastante bien. Pero lo que más me asombra del embarazo son los cambios en mi cuerpo, creo que nadie te puede preparar para ello, ni leer un libro, ni nada. Es algo que simplemente hay que pasar", confesó la artista.